Der Corona-Ausbruch in der Augusta-Klinik in Bochum hebt die

Corona-Statistik deutlich an.

Nach Angaben der Stadt gibt es seit gestern 8 nachgewiesene Neuinfektionen.

Fünf davon sind allerdings Betroffene aus dem Augusta-Klinikum.

Damit verzeichnet Bochum 49 Corona Kranke, das sind fast doppelt so viele

wie vor einer Woche.

6 erkrankte Personen werden im Krankenhaus behandelt, davon 4

intensivmedizinisch.

Die Tests der Kontaktpersonen der Augusta-Klinik stehen noch aus.

Trotz allem scheint die Lage in unserer Stadt stabil.

Info:

Radio Bochum