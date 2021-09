Wie cool ist das denn?

Flasche drunter halten, Schalter drücken und zapfen-so einfach ist das mit dem neuen Wasserspender?

Der Hahn so angebracht das auch die Kleinsten ihn erreichen um ihren Durst zu löschen?

Super....

Wer hat das ? Bochum hat das!

Gerade gelesen es wurden drei mobile Durstlöscher für uns Bürger*innen angeschafft und zwar von der Stadtwerke Bochum .

Standort:

City:

Husemannplatz

Bongardstraße

und am alten Markt in der Wattenscheider Innenstadt

Mobile Zapfsäule:

Praktischer Weise lassen sich die Wasserspender von einem Standort zum anderen transportieren. Ideal für Veranstaltungen in unserer Stadt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Geprüfte Qualität:

Das Trinkwasser in Bochum ist Top. Das wissen wir Bochumer*innen schon lange.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Zum Thema Hygiene:

Die Zapfanlagen werden gewartet und Sauberkeit ist ein großes Thema.

CORONA:

Hier hat die Stadtwerke ein Hygienekonzept erarbeitet und mit dem Gesundheitsamt der Stadt Bochum abgestimmt.

Das können wir:

Es darf nur jeweils eine Person an die Zapfanlage. Sie sollte die Hände desinfizieren und 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten .

Ist doch einfach zu merken oder?

Erfrischung gefällig?

In Bochum kein Problem.

Quelle:

Stadtwerke Bochum