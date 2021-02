Schon bald soll es los gehen - bald ist er im Handel - der Corona Selbsttest.

Corona - infiziert, ja oder nein? Das können wir bald selbst herausfinden-die ersten drei Selbsttests haben inzwischen eine Sonderzulassung erhalten. Der Nasenrachenabstrich daheim in eigener Regie? Corona -Schnelltest für Laien schon ab Anfang März so das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Sobald sie zugelassen sind, werden sie zum Beispiel in Apotheken erhältlich sein. Die Preise für die Schnelltests können variieren ,da sie von Herstellern und den Apotheken festgelegt werden. Das klingt irgendwie nach ein Stückchen mehr Freiheit oder?