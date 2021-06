Wie dem Dashboard (Stand: 6:22 Uhr) des Robert Koch-Institut (RKI) heute Morgen zu entnehmen ist, sind innerhalb eines Tages in Deutschland 4640 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Am Vortag waren es 4917 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gewesen.

Vor einer Woche, am Donnerstag, 27.05.2021, hatte das RKI 6313 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 166 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Gestern waren es 179 und vor einer Woche 269 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI heute Morgen bundesweit bei 34,1. Am gestrigen Mittwoch hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 36,8 angegeben, am Donnerstag vergangener Woche mit 41,0.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht bei 0,83 (Vortag: 0,77).

Quelle: RKI