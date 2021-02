OP-Masken bestehen aus Papiervlies,dürfen aber nicht im Altpapier entsorgt werden.Das geiche gilt für FFP2Masken aus einem Filtervlies.

(auch KN95/N95 Masken)

Expertenmeinung:

Masken gehören in den Restmüll und zwar gesondert verpackt in eine Extraplastiktüte um andere vor möglichen Viren zu schützen.

Niemals in der Toilette entsorgen.