Die Erfahrung hat gezeigt, wie wichtig der Austausch und die Information unter Frauen, die von Brustkrebs oder gynäkologischen Krebserkrankungen betroffen sind, sein kann und wie hilfreich es ist, sich gegenseitig Mut zu machen. Deshalb starten der Bochumer Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“ und das Brustzentrum Augusta Bochum ab 29. Juni 2022 den kreativen Gesprächskreis „Frauensachen“ zum Mut machen.

Der Gesprächskreis findet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung Bochum und Wattenscheid (KEFB) statt. Geplant sind ab 29. Juni fünf Treffen, jeweils von 10 bis 12 Uhr, in der KEFB Bochum, Am Bergbaumuseum 37, unter der Leitung von Freia Brix-Bögge, Dialogprozessbegleiterin. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen (auch zur eventuellen Kostenerstattung durch den Verein): Telefon 0234 37985495 und 0176 62103952 - E-Mail: kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de

Beim ersten Treffen des kreativen Gesprächskreises steht die Einführung in den Dialog im Mittelpunkt. Die weiteren 4 Treffen beinhalten Übungen, Gestaltungsräume oder Dialogzeiten. Die Inhalte orientieren sich an den Bedürfnissen der teilnehmenden Frauen, werden gemeinsam bestimmt oder entwickeln sich im Prozess. All das soll dabei unterstützen, jeder betroffenen Frau in dieser besonderen Lebenssituation Mut zu machen und sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken.