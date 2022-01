Dein Horoskop für dich gelesen:

Liebe ,Gesundheit, Beruf-was bringen die Sterne ?

Steinbock 22.12 .-20.1.

In diesem Jahr ist für dich Alles möglich.

Hi, möchtest du 2022 so richtig durchstarten und Dinge im Angriff nehmen, an die du dich nie herangewagt hast. Willst du den Beweis antreten, dass die Legende vom Steinbock wahr ist, der alles im Job meistern kann und damit noch Zeit findet ,sich dem spirituellen zu widmen? Dann lauf dich schon einmal warm: Du gehörst zu den Gewinnern im neuen Jahr. In der Liebe steigen deine Chancen von null auf hundert. Selbst wenn du schon Jahre verbandelt bist die Liebe wird wieder erblühen. Der Single Steinbock wird Ende 2022 so selten wie Schneefall im Juli. Ab Mai stimmen Job und Finanzen auch wieder.

2022:

2022 haben Steinböcke eine spannende Zeit.

Der Wassermann 21.1.-19.2.folgt...

Quelle:

TV Movie