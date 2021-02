Auto abgestellt ,nicht abgeschlossen und schon wurde das Haustier entwendet.

So geschehen im Ennepetal.

Der kurze Sprung in die Apotheke wurde einem Vierbeiner zum Verhängnis.

Nun werden Zeugen gesucht:

Der kleine Hund wird wie folgt beschrieben:

Schwarz Weißer Mischung.

Auffälligkeiten:

Große Eckzähne die sichtbar hervorstehen.

Unter 02333/91664000 nimmt die Polizei Hinweise an.