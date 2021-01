In Bochum gibt es eine weitere verstorbene Person in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Eine 60-jährige Frau ist im St.-Joseph-Hospital mit Vorerkrankungen verstorben. Dagegen gibt es aber auch gute Nachrichten: Es sind nur wenige Neuinfektionen bestätigt worden. Außerdem nimmt die Zahl der Impfungen in Bochum immer mehr zu.

Tagesaktuelle Zahlen

Corona-Pandemie (Stand 25. Januar 2021, 14 Uhr)

Aktuell Infiziert:

536 (-97)

Infektionen gesamt:

9.500 (+14)

Verstorbene

119 ( +1)

stationäre Behandlung:

126 (+6)

davon Intensiv:

33 (+3)

7-Tage-Inzidenz

86,2 (+1,9)

Impfungen:

10.295 (+342)

davon 2. Corona-Schutzimpfungen: 1.220 (+300)

Quelle: Gesundheitsamt Bochum