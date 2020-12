Kurzinfo:

Zwei größere Corona-Infektionsherde in Bochum.

Im St.Marien-Hospital in Wattenscheid ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen.

Die Stadt meldet allein 22 infizierte Patientinnen und Patienten und 20 Mitarbeiter die positiv auf den Corona-Virus getestet wurden. Sie werden auf die Isolierstation im St.Josef-Hospital verlegt.

In der Augusta Kurzzeitpflege in Bochum-Linden wurden 15 Gäste und sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet.