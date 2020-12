Die Zahl der Todesfälle und der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf einem konstant hohen Niveau!

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 19 528 neue Fälle und 731 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt. Das gab das RKI am Dienstag bekannt. Am Dienstag der Vorwoche wurden 14 432 Neuinfektionen und 500 Todesfälle gemeldet – allerdings fehlten damals Daten aus Sachsen, die später nachgemeldet wurden.

Den bisherigen Höchstwert mit 33 777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben, darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Der Höchststand bei den Todesfällen war am vergangenen Mittwoch mit 952 erreicht worden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) gab das RKI am Dienstag mit 197,6 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.