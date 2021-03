Rund 40 Prozent der Corona -Toten sind Heimbewohner.

Einer aktuellen Umfrage der " Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag) unter den Gesundheits -und Sozialministerien der Bundesländer zufolge sind in unserem Land mindestens 29.000 an Corona erkrankte Heimbewohner gestorben. An der Spitze - 60 Prozent in Hamburg ,54 Prozent in Bayern ,47 Prozent im Saarland, NRW 40 Prozent. Laut RKI sind bislang 71.800 Menschen in Deutschland an und mit Covid19 dahingeschieden.

Eine traurige Bilanz.