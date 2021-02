In der Selbsthilfegruppe sind Eltern willkommen, deren Kinder freiwillig oder unfreiwillig abgegeben, dauerhaft in Pflegefamilien, Verwandtenpflege, Heimen oder Wohngruppen leben. Die Treffen werden momentan online virtuell angeboten.

Die Situation, einem Kind das Leben geschenkt zu haben und - warum auch immer - nicht für es sorgen zu können, ist auf vielen Ebenen eine extreme Belastung mit der ein Mensch allzu oft allein dasteht.

Das wollen wir ändern, indem wir uns gegenseitig stärken und im Austausch diese vielfältigen Dimensionen der "Herkunftselternschaften" beleuchten. Gemeinsam können wir trauern, uns neue Hoffnung schenken und Lebenszeit neu zu gestalten lernen. Wir sind selbst Betroffene. Teilnehmen können Eltern aller Altersgruppen. Einige benötigen mehr Unterstützung während andere ihre langjährigen Erfahrungen einbringen.

Angedacht ist, den Austausch auch mit verschiedenen professionell Tätigen aus dem Helfernetzwerk in die Wege zu leiten und dazu in die Gruppe einzuladen.

Kontakt über Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum: 0234-507 80 60 oder

selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

Bild: Photo by Michael Dolejš on Unsplash