Pflege- und Weiterbildung erhalten Zertifikat Fünf Monate intensive Vorbereitung und dann die Zertifizierung mit Bravour gemeistert: Die Prüfer von "GUTcert" zeigten sich bei ihrem Besuch begeistert von der "Vorzeige-Pflegeschule" am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum.

Erstmals ließ sich der Schulverbund mit seinen beiden Standorten in Bochum und Kamen sowie die angegliederte Weiterbildungsstätte als "AZAV zugelassener Träger" zertifizieren. Damit können hier nun Bildungs- bzw. Vermittlungsgutscheine (AVGS), die von den Agenturen für Arbeit bzw. den Arbeitsgemeinschaften für Grundsicherung an Arbeitssuchende herausgegebenen werden, eingelöst werden. Auch möglich wird ein Quereinstieg in die Ausbildung zur Pflegefachkraft für Absolventen der einjährigen Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz-Ausbildung sein. Sie können die Ausbildung so von drei auf zwei Jahre verkürzen.

Mehr Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege