In Bochum gibt es ein weiteres Corona-Todesopfer. Ein 78-jähriger Mann ist am Donnerstag an seiner Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Bochum auf 41. Elf weitere sind mit Corona an einer anderen Erkrankung gestorben. Es gab auch am Donnerstag wieder mehr als 100 bestätigte Neuinfektionen (101 Fälle). Aktuell sind 727 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich mit dem Virus infiziert. 75 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, 20 davon auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken – sie liegt in Bochum jetzt bei 143,2.

Quelle: Radio Bochum