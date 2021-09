Endlich wieder Live für uns.

VfL Bochum / Hertha BSC

So isses:

Unser erstes Mal in Zeiten der Pandemie.

Auf zum VfL in der Hoffnung das unsere frischen Erstligisten es drauf haben. Während wir Zuschauer die 3 G Regeln beachten müssen heißt es für den VfL Bochum zusätzlich die 3 T (Tor, Tor, Tor) sind verpflichtend.

Mein Tipp:

3:0

Im Stammlokal gäbe es für diesen Tipp die von der Fiege Brauerei gesponserten 10 Gratis Bierchen.

Also schön am Ball bleiben Jungs wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns am 12.September im Vonovia Ruhrstadion anne Castroper. 17:30 Uhr