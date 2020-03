Traditionell lädt der Deutsche Turnerbund zum Jahresbeginn die Top-Turner aus dem gesamten Bundesgebiet zum Kadernominierungstest nach Kienbaum bei Berlin. Darunter hatten sich auch viele Schützlinge der Bochumer Turnerschmiede unter der Leitung von Cheftrainer Shalva Dalakishvili qualifiziert.

Dass der junge Kader jedoch so erfolgreich abschneiden würde, hatten die Bochumer zwar gehofft, aber nicht erwartet. So überzeugte bei den Technischen Grundlagen in der AK 9 der Bochumer Thimofej Zapko bei seinem Debüt-Auftritt im Bundesleistungszentrum Kienbaum mit seinen Leistungen und sicherte sich damit Platz 1 in seiner Altersklasse. Ganz knapp dahinter, auf einem ebenso grandiosen zweiten Platz sein Teamkollege Kerim Kök. Auch in der nächsten Altersklasse war ein Bochumer weit oben in der Riege zu finden: Nathan Skulkin, der sogar schon nach seinem Auftritt in der TV-Show „Klein gegen Groß“ ein kleiner Medienprofi ist, belegte den Rang 2. In der AK 12 triumphierte Nikita Prohorov auf Platz 1, gefolgt von Vereinskamerad Florian Grela auf Platz 4.

Bei den nachfolgenden Athletischen Tests sah das Ergebnis ähnlich aus: Hier tauschten in der AK 9 die Teamkollegen aus Bochum nur die Plätze: Kerim Kök hatte jetzt die Nase vorn und belegte das oberste Siegerplätzchen, gefolgt von Thimofej Zapko auf Platz 2. Nathan Skulkin sicherte sich einen soliden 8. Platz und in der AK 12 zeigten die beiden Jungturner Nikita Prohorov und Florian Grela ihre hervorragenden Leistungen in der Athletik und belegten damit hervorragende Plätze: Platz 1 für Prohorov und Platz 5 für Grela.

Die Bochumer Vereinsleitung ist stolz auf seine Schützlinge und deren Leistungen.



„Es ist toll, dass wir wieder ein so schlagkräftiges Team präsentieren können“,

so Dominik Reichert, Stützpunktleiter des TZ Bochum. „Die Jungs sind mit Herz und Seele bei der Sache und ihr Trainer Shalva macht einen hervorragenden Job! Wir freuen uns auf die folgenden Wettkämpfe!“

Bericht: Marco Krahn

Foto: Dominik Reichert