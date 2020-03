"Die Absage der Olympischen Spiele in Tokio und die Verlegung der Spiele auf das nächste Jahr ist die richtige Entscheidung", sagen die TV-01-Athleten Daniel Jasinski und Hendrik Pfeiffer.

„Angesichts der aktuellen Situation gab es da eigentlich fast keine andere Möglichkeit“, so der Wattenscheider Diskus-Star Jasinski, der bei den letzten Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille gewonnen hatte, „von da aus geht die Gesundheit vor – und ich denke, das ist die richtige Entscheidung.“

Im Sinne der sportlichen Fairness

Richtig erleichtert über die Verschiebung zeigte sich Langstreckler Hendrik Pfeiffer, der zuletzt in Spanien die Marathon-Norm für die Olympischen Spiele in Tokio geschafft hatte: „Ich nehme das persönlich sehr positiv auf, ich freue mich darüber. Weil, jetzt hat man wieder ein Olympia, auf das man sich wirklich freuen kann im nächsten Jahr, eins, dass dann auch unbeschwert ist. Das wäre in diesem Jahr einfach nicht der Fall gewesen. Und deswegen ist es auch im Sinne der sportlichen Fairness für alle eine sehr, sehr gute Entscheidung.“