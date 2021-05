Die Zahlen fallen wenn auch schleppend und nun darf die Gastronomie am heutigen Montag in Bochum wieder ihre Außengastronomie öffnen. Auf Abstand eine der besten Nachrichten in der letzten Zeit. Mitzubringen ist ein negativer Schnelltest oder der Nachweis einer Immunisierung. Impfpass oder Bescheinigung werden abgefragt. Es dürfen fünf Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten zusammen an einem Tisch sitzen, Kinder bis 14 Jahren ausgenommen, auch Geimpfte und Genesende zählen nicht so Lars Martin vom Gaststättenverband DEHOGA .

Die Heizpilze werden glühen im Bermuda3eck die ersten Tische sind aufgestellt. Der Glühwein kann auf Grund der Wetterlage ausgeschenkt werden.

Quelle:

Radio Bochum