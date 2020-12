Das Warten hat sich gelohnt: Am Montag, 30. November, öffnete der modernisierte Rewe-Markt Mokanski in der Hochstraße 23 in Bochum wieder seine Türen. Der offen gestaltete Eingangsbereich lässt den Blick über den gesamten renovierten Markt schweifen und lädt die Kunden ein, viele neue Produkte zu entdecken. Kaufmann Reinhard Mokanski und sein jetzt 65-köpfiges Team – neun Mitarbeiter wurden neu eingestellt – sind sich sicher: „Die Kunden werden vom neuen Einkaufsgefühl begeistert sein.“



Reinhard Mokanski blickt bereits auf viel Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel zurück und ist seit vielen Jahren eng mit dem Einzelhandel verbunden, mit viel Begeisterung betreibt der engagierte Kaufmann gemeinsam mit seiner Familie insgesamt sechs Rewe-Märkte in Wattenscheid, Bochum und Herne. Den Markt an der Hochstraße in Bochum führt der Kaufmann bereits seit 1982. „Nach 38 Jahren hier am Standort ist es für uns etwas ganz Besonderes, unseren Markt nun komplett neu zu gestalten und zu vergrößern. Wir möchten damit unseren Kunden, die uns über so viele Jahre die Treue gehalten haben, danken und Ihnen mit dem Umbau auch etwas zurückgeben.“, erklärt Familie Mokanski.

Regional, vielfältig und nachhaltig

Der Markt präsentiert sich jetzt heller und noch kundenfreundlicher. Die Verkaufsfläche wurde vergrößert und beträgt jetzt insgesamt über 2.000 Quadratmeter, auf denen nun zahlreiche

neue Akzente zu finden sind. Fertige Salate und frische Snacks werden ab sofort direkt im Markt zubereitet und an der Salatbar in der Frischeabteilung angeboten. Fruchtige Vitaminbomben können die Bochumer Kunden direkt an der Smoothie- und Saftbar im Markt herstellen und mitnehmen. Das Sortiment wurde auf 25.000 Artikel erweitert und umfasst neben Markenprodukten auch Artikel der Qualitätsmarke Rewe Beste Wahl, der preisgünstigen Marke ja!, der Premium-Marke Rewe Feine Welt sowie Bioprodukte von Rewe Bio.

Sofort beim Eintritt in den Frischebereich mit dem umfassenden Obst- und Gemüsesortiment wird klar, auf was es dem Rewe-Kaufmann ankommt: Frische, Vielfalt, Regionalität und Nachhaltigkeit. Die war auch bei den Renovierungsarbeiten ein wichtiger Faktor. So wurde beim Umbau auch an die Zukunft gedacht, um Licht, Energie und Wasser zu sparen. Die Verkaufsfläche wird mit natürlichem Licht beleuchtet, Energiesparende LEDs erhellen den Markt nach Bedarf. Die Komplettverglasung der Kühltechnik spart Energie. Wärme, die beim Kühlen entsteht, wird für die Beheizung der Räume genutzt.

Schwerpunkt Regionalität

Quer durchs Sortiment werden zahlreiche Artikel und Spezialitäten aus der Region angeboten. So können Kunden beispielsweise frisches Obst und Gemüse vom Schmücker Hof aus Bottrop-Kirchhellen sowie vom Hof Mertin aus Dortmund oder frische Eier vom Hof Sanders aus Castrop-Rauxel oder vom Hof Althüs im Rewe-Markt einkaufen. Produkte aus der Region erkennt der Kunde schnell am NRW Heimatlogo. Wer Wert auf eine garantiert ökologische Herkunft der Lebensmittel legt, findet im neuen Rewe-Markt eine umfangreiche Auswahl von über 3000 Bio-Artikeln. Eine gut sortierte Getränkeabteilung im Markt bietet Erfrischungen für jeden Geschmack.

Viel Frische und freundlicher Service

Frische Fleisch-, Wurst-, Käse- und Fischspezialitäten gibt es von den Profis an der Bedienungstheke, geschulte Mitarbeiter beraten die Kunden kompetent bei der Auswahl.

Die große Fischtheke begeistert täglich mit frischem Fisch aus allen Meeren der Welt. Für den schnellen Griff stehen fertig abgepackte Käse-, Fleisch- und Wurstprodukte aus dem SB-Regal zur Verfügung.

70 Parkplätze für einen entspannten Einkauf

Frisches Sushi wird direkt an der Sushi-Bar im Markt für alle Sushi-Liebhaber von Hand zubereitet und angeboten. Der Rewe-Grill bietet außerdem warme Spezialitäten direkt zum Mitnehmen und Genießen an. Brot, Backwaren und Brötchen täglich frisch aus dem Ofen gibt es an der Bake-Off Station im Markt und im BistroBereich. In der Vorkassenzone bietet die Bäckerei Malzers aus Gelsenkirchen wochentags von 6 Uhr bis 21 Uhr und sonntags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr Backwaren und Snacks in ansprechender Atmosphäre an. Der Rewe-Markt öffnet montags bis samstags um 7 Uhr und schließt um 21 Uhr. Nach dem Einkauf ist der PKW auf einem der über 70 Einstellplätze auf dem Parkdeck schnell erreichbar.