Bochum:

Wir machen Weihnachtsmarkt:

Der Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt :

Termin 18.November bis zum 23.Dezember.

[b]

Es wird die 3G-Regel gelten.

Das heißt, dass sowohl geimpfte, genesende, aber auch getestete Personen den Weihnachtsmarkt in Bochum besuchen dürfen.

Wie viele Büdchen 2021 an den Start gehen ist bisher unbekannt.

Großer Abstand zwischen den Ständen ist geplant.

Kontrollen seitens der Stadt werden erfolgen.

Kontrollen auch über die Händler.

[/b]Für viele Schausteller ist der Weihnachtsmarkt 2021 ein einziger Lichtblick. Natürlich wird auch das besondere Highlight in Bochum im Einsatz sein, der fliegende Weihnachtsmann erfüllt wieder seine Pflicht und lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen.

Klar, bin ich mit meinem eigenen Tässchen unterwegs der Umwelt zu liebe und gerade jetzt in Corona-Zeiten.

Anmerkung:

Bin gespannt wie so ein Weihnachtmarkt funktioniert.

Hoffentlich kommt kein viertes G dazu....

Geht gar nicht.