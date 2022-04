Ich weiß auch nicht genau warum, aber in letzter Zeit mache ich viel mehr Aufnahmen in schwarzweiß. Farbfotos haben natürlich immer noch ihren Reiz, aber irgendwie zieht es mich mehr und mehr zum Schwarzweißen hin.

Charakterportraits, Skylines oder Detailaufnahmen wirken meiner Meinung nach so viel imposanter und beeindruckender.

Schwarzweißaufnahmen wirken allerdings auch je nach Motiv immer ernster, dramatischer, trauriger und melancholischer als Farbfotos. Sie machen besinnlich, regen zum Nachdenken an, haben mehr Tiefgang.

Allerdings eignet sich nicht jedes Motiv zum Schwarzweißbild. Das merkt man aber in der Praxis selber relativ schnell. Anfangs habe ich gemachte Farbfotos einfach am Computer mal entsättigt, was zum Teil auch schöne Ergebnisse ergab.

Mittlerweile mache ich es aber anders. Jetzt gehe ich schon gezielt los um Schwarzweißfotos zu machen.

Es kommt immer auf einen Versuch an.

Viel Spaß mit den Beispielbildern!