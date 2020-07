„Comedy im Saal“ ist wieder da – nach der längsten Sommerpause der Welt.

Bevor es in die neue Spielzeit geht, präsentiert Benjamin Eisenberg in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde Bottrop zuerst die im März ausgefallene „Ladies Night“, die auch wieder in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Bottrop zum Internationalen Frauentag stattfindet.

Die Nachholtermine für den 21. und 22. März sind der 15. und 16. August 2020.

Die Tickets haben nach wie vor Gültigkeit: Wer Karten fürs samstags hatte, kommt jetzt auch am Samstag, wer Karten für den Sonntag im März hatte, kommt zum Sonntagstermin im August.Da die Doppelausgabe zweimal im Kammerkonzertsaal ausverkauft war, wird die Show nun in der doppelt so großen Aula des Josef-Albers-Gymnasiums (Zeppelinstraße 20 / 46236) stattfinden, die dann nur zur Hälfte ausgelastet sein wird. So besteht die Möglichkeit, dass Abstände eingehalten werden können – auch wenn dies nach aktuellem Stand juristisch nicht mehr nötig wäre. Dennoch soll ein Sicherheitsabstand gewährleistet sein, und so wird das Hygienekonzept des Kulturamtes befolgt. Daher wird auch auf eine große Pause, Getränkeausschank und Speisenverkauf verzichtet. Die Showlänge wird auf ca. 90 Min. begrenzt. Eine zusätzliche Abendkasse wird es nicht geben.

Wer nebeneinander sitzen möchte, soll bitte in den entsprechenden Kleingruppen zum Einlass ab 18 Uhr erscheinen. Sowohl der Haupteingang als auch der Hintereingang vom Parkplatz stehen dafür zur Verfügung. Mitarbeiter führen die Zuschauer dann zu ihren Plätzen. Natürlich sollten auch alle Zuschauer ihre Masken dabei haben, die wie bei jedem Restaurantbesuch so lange getragen werden sollten, bis der Platz erreicht ist.

Wer den Nachholtermin nicht wahrnehmen kann und sein Ticket umtauschen oder als Gutschein einlösen möchte, soll sich bitte per E-Mail ans Team wenden: comedyimsaal@gmx.de. Die Rückmeldungen werden gesammelt, und dann wird entschieden, wie der Umtausch stattfindet. In jedem Fall sollen die Tickets aufbewahrt werden. Bei Possemeyer können aus organisatorischen Gründen keine Karten getauscht oder erstattet werden!

Das Team hofft aber natürlich, dass die Zuschauer den Weg in die Aula finden werden. „Da wir hier bei uns so gute Zahlen haben, spricht nichts gegen unseren Nachholtermin. Wir haben in Bottrop ja kein böses fleischproduzierendes Großunternehmen, sodass wir optimistisch nach vorn blicken“, stichelt Gastgeber Benjamin Eisenberg, für den es der erste Auftritt nach der Corona-Zwangspause ist. Allerdings wird sich der Gastgeber merk(e)lich zurücknehmen. Die Abende gehören den Ladies, und die haben es in sich.

Für Sia Korthaus dreht sich in ihrem neuen Programm alles um die Verlockungen des Lebens und dass wir ruhig zu unseren kleinen Sünden stehen sollten. Denn jeder hat sie, die kleinen oder großen Laster. Sie haben oft den Reiz des Verbotenen und sind sexy. Nicht umsonst ist in dem Wort „Konfektionsgröße“ „Konfekt“ enthalten. Wer trinkt nicht gerne Cocktails mit exotischen Namen, bis er seinen eigenen Namen vergessen hat? Sia Korthaus macht Lust auf Laster, denn sie kann diesbezüglich aus dem Nähkästchen plaudern und ein Lied davon singen. Korthaus ist mit allen beruflichen Wassern gewaschen: Schauspielausbildung, Gesangsunterricht, Köln-Comedy-Schule, Studium: Theaterpädagogik. Von 2008 bis 2017 war die gebürtige Gevelsbergerin Mitglied der Alternativen Karnevalssitzung „Pink Punk Pantheon“ in Bonn und ist mit Ihren Solo-Nummern ein gern gesehener Gast in allen bekannten TV-Comedy-Formaten: „Ladies Night“ (WDR/ARD), „Freunde in der Mäulesmühle“ (SWR), „Nighwash“ (One) etc.

Auch Senay Duzcu kann in Sachen Medienpräsenz nicht beklagen. Sie gehört seit vielen Jahren zu den besten Comedy-Migranten des Landes und war u. a. in der legendären Sendung „Kabarett am Minarett“ mit Jürgen Becker dabei. Die Kölnerin hat ihrem aktuellen Programm einen provokanten Titel verpasst: „Hitler war eine Türkin?!“ Dabei gibt es eine einfache Erklärung dafür: „Du Hitler“ wurde sie von einem nichtdeutschen Mitbürger im Zug beschimpft, als sie ihn bat, sein Rad ordentlich abzustellen, damit die Fahrgäste in den Zug einsteigen können. Und damit ist die Tochter aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie integrativ schon in der Zwickmühle: Als Deutsch-Türkin ist sie den Ewiggestrigen „zu modern“, den Jüngeren „zu traditionsgebunden“, den Männern als selbstständige Frau „zu emanzipiert“. Die Stand-upperin nimmt jedoch nicht nur „typische Migrantenthemen“ ins Visier, sondern greift so ziemlich alles auf, was die Damenwelt (und ganz sicher auch den ein oder anderen Herrn der Schöpfung) bewegt.

Maria Vollmer hatte sich bereits mit ihrem Duo „First Ladies“ einen Namen gemacht und einige Preise eingeheimst. Seit 2010 beschreitet sie Solopfade. Die Kölnerin kommt nun mit Ausschnitten aus ihrem Programm: „Tantra, Tupper & Tequila“. Darin steht sie mitten im Leben. Was tut eine Frau, wenn zwei pubertierende Teenager und ein midlife-kriselnder Ehemann das Geschehen zu Hause bestimmen wollen? Sie kümmert sich nicht drum! Sie gönnt sich vielmehr Friseurbesuche, die so viel kosten wie die Leasingraten fürs Auto. Und sie spürt die im Zimmer der Söhne versteckten Drogen auf – um sie gleich mal auszuprobieren. Allerdings wundert sie sich über die Geschenke, die sie zu ihrem 50. Geburtstag bekommt: ein Tantra-Wochenende in der Eifel, eine Einladung zu einer Hörgeräte-Party und ein Jochen-Schweizer-Gutschein für „einmal Auto zertrümmern“ mit einem Partner ihrer Wahl.

Unterstützt werden der Moderator und „seine“ Ladies von der Bottroper Late-Night-Band „The Pottboys“: Many Miketta, Roland Miosga und Jens Otto.

Einlass ist jeweils um 18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr. Weitere Infos gibt es auf: www.comedyimsaal.de.