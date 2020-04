♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Gott gebe dir Trost in dem Wissen, dass Jesus uns

durch die Pforte des Todes vorausgegangen ist

und dass auf der anderen Seite der Himmel liegt.

BETH LUEDERS

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Sorge dich nicht, lieber Franz...

noch haben wir hier auf der Erde

unseren Himmel; und wenn es auch

derzeit nicht so "prickelnd" aussieht,

so ist immer auch ein Licht am Horizont!

Alles Gute und Gesundheit von Bruni

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Kalenderspruch des Tages:

Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer

und fester Anker, der bis in den Himmel,

bis zu Gott selbst reicht.

Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen.

HEBRÄER 6, 19+20 A

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hier zeige ich Bilder vom

LK-Freunde-Treff am 18. August 2018

Von Hanni organisiert; so lange her...

Für dich, lieber Franz zur Erinnerung!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Alle meine Kalenderblatt

Mutmachsprüche seit START:

27. März 2020 - Wenn tröstende Sprüche und der Glauben...

28. März 2020 - Kraft im Glauben - Spruch des Tages

29. März 2020 - Das „Wort zum Sonntag“ - Kalenderspruch

30. März 2020 - Kraft im Glauben - Kalenderspruch des Tages

31. März 2020 - Viel Kraft und alles Gute in dieser Zeit...

01. April 2020 - Kraft im Glauben - Freude am Frühling - Gedicht

02. April 2020 - (♥) Freunde halten zusammen! ANA

03. April 2020 - (((♥))) Wir halten zusammen! GUDRUN

04. April 2020 - (((♥))) Wir halten zusammen! BODO

05. April 2020 - (((♥))) Wir halten zusammen! BINE

06. April 2020 - (((♥))) Wir halten zusammen! MARLIES

07. April 2020 - (((♥))) Wir halten zusammen! FRANZ