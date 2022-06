Das Tetraeder ist das Wahrzeichen unserer Stadt geworden.

Die Landmarke hat Bottrop wieder ins Sichtfeld von Nachbarschaft und Tourismus geholt.

Aber auch unsere Bürger haben das Stahlmonument ins Herz geschlossen und pilgern täglich die Halde an der Beckstraße empor.

Viele machen es, um einfach mal 'raus zu kommen. Andere führt ihre abendliche Joggingstrecke oder Fahrradetappe hier hoch.

Kein Wunder, denn die Aussicht auf die Stadt und das Umland sind umwerfend. Dafür muss man nicht einmal auf die Aussichtsplattform klettern.

Es ist ein Treffpunkt für jung und alt.

Viele, so auch ich, besuchen das Tetraeder regelmäßig um Fotos oder Videos zu machen. Ein wirklich dankbares Motiv, dass sich aber immer wieder neu in Scene zu setzen weiß.