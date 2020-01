Chorkonzert

19.Januar 2020, 17 Uhr

St. Lambertuskirche, Castrop-Altstadt

Programmfolge:

Wer nur den lieben Gott läßt walten F. Mendelssohn

für Sopran-Solo, Chor und Orchester

Linzer Sinfonie, 1. Satz W.A. Mozart

Messe C-Dur op. 86 L. v. Beethoven

für Soli, Chor und Orchester

Ausführende: Gudrun Tollwerth-Chudaska, Sopran

Antje von Adingen, Alt

Mario Ahlborn, Tenor

Gerrit Miehlke, Bass

Kirchenchor St. Elisabeth, Obercastrop

Mitglieder der Bochumer Symphoniker

Leitung: Xenia Preisenberger

Eintritt: 15,00 € 12,00 € (KG) 8,00 € Schüler u. Studenten

Vorverkauf: Castroper Leselust, Münsterstraße 14

2 € Rabatt Cafe Residenz, Wittener Str. 34

Im Alter von 36 Jahren schrieb Beethoven im Jahr 1807 in Wien die Messe in C-Dur als Auftragsarbeit des Fürsten Nikolaus II. Esterházy zur Namenstagsfeier seiner Frau Fürstin Maria Josepha Hermenegild. Die Messe steht in der Nachfolge der großen späten Messen von Joseph Haydn und intensiviert die Verschmelzung von großer symphonischer Geste mit innigem musikalischem Glaubensbekenntnis. Die Uraufführung fand am 13. September 1807 in Eisenstadt statt; nach einigen Korrekturen erfolgte die Veröffentlichung im Herbst 1812, in Castrop-Rauxel wurde die Messe u.a. am 08. Februar 2009 aufgeführt, durch den Kirchenchor St. Elisabeth Obercastrop unter der Leitung von Klemens Koerner.

Ergänzt wird das Konzertprogramm mit der Choralkantate Wer nur den lieben Gott läßt walten (Felix Mendelssohn Bartholdy) und dem 1. Satz aus der Linzer Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart.