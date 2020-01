Für das Wetter gibt es schlechtere Einstände als das, was am Neujahrstag 2020 geboten wurde. Bei so einem Wetter hält uns natürlich nichts in den eigenen vier Wänden. Unser Neujahrsspaziergang führte uns von der Haustür aus durch Wiesen, Felder und Wälder des Städtedreiecks von Dortmund, Bochum und Castrop-Rauxel. Durch die Kälte in der Nacht und der klaren Sonne am Tag ergaben sich dabei interessante abwechselnde Eindrücke von Frost in den Schattenlagen und herrlichem Sonnenschein. Diese Mischung versuche ich hier in meiner Fotostrecke wieder zu geben.

Allen, die ich noch nicht gesondert erreicht habe wünsche ich ein gutes neues Jahr!