Herzlich willkommen zum Infotag am Samstag, 01. Februar von 09:30 bis 13 Uhr.

Für die Beratung am Infotag gilt generell: sie findet passgenau und individuell statt, egal ob für den Hauptschulabschluss, den Mittlerer Schulabschluss (FOR/ Mittlere-Reife), die FHR (Fachhochschulreife/ Fachabitur) oder das Vollabitur (Allgemeine Hochschulreife). Alle Abschlüsse und die dafür benötigten Qualifikationen werden den Besuchern von den dafür zuständigen Lehrkräften erklärt. Hier erfährt man, welcher Bildungsgang infrage kommt und welcher Schwerpunkt die eigenen Interessen am besten abdeckt.

Unser Cafe hat geöffnet und sorgt für das leibliche Wohl. Zudem werden schulische und außerschulische Projekte vorgestellt.

Unsere EDV-Lehrerinnen und Lehrer helfen bei der Online Anmeldung für das kommende Schuljahr vor Ort und direkt.

Wir freuen uns auf euch!

Bis Samstag!