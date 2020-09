Unser Wanderurlaub Anfang September führte uns wie schon häufiger nach Südtirol. Dieses Mal besuchten wir die Berge im Umfeld von Meran. Ein typisches Wandergebiet dort sind die Berge zwischen dem Etschtal und dem Sarntal, in denen wir mehrere Wanderungen unternahmen. An einem dieser Tage beglückte uns die Bergwelt mit einer überragenden Fernsicht. Wir konnten vom Kreuzjoch (2086 Meter Höhe) in östlicher Richtung bis in die Dolomiten schauen. Ich habe auf meinem Foto die typischen Berge der westlichen Dolomiten gekennzeichnet. Die Berge waren fast zum Greifen nah, man muss aber berücksichtigen, dass die Distanz bis dahin zwischen etwa 30 Kilometern (Schlern) und 50 Kilometern (Marmolada) liegt. Da wir die Gegend dort auch recht gut kennen, haben wir uns über diesen schönen Anblick sehr gefreut.

In der vergrößerten Ansicht lassen sich noch ein paar Details mehr erkennen.