Die Marktplatzufahrt am Biesenkamp ist ab Montag (9. März) voraussichtlich für ein bis zwei Tage komplett gesperrt. Wie der EUV mitteilt, haben sich dort erneut Steine gelöst, so dass die Barrierefreiheit nicht gewährleistet sei.



Es handelt sich um vereinzelte Stellen, insbesondere an den Übergängen zu den Schachtdeckeln.

Die Mängel waren bei einer Sichtkontrolle aufgefallen, die der EUV regelmäßig durchführt, nachdem es bereits in der Vergangenheit zu Problemen im Bereich der Fahrbahn am Castroper Marktplatz gekommen war.

Um die wiederkehrend aufgetretenen Mängel auf der Fahrbahnfläche zu beheben,

wurde bereits im vergangenen Jahr das Fugen- und Bettungsmaterial ausgetauscht. Zudem wurde die Art des Pflasterverbandes gewechselt - vom Ellenbogen-Verbandzum Reihen-Diagonal-Verband.