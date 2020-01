Aufgrund einer Rechtsänderung im Rettungsdienst absolvierten in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Mitarbeitern der Feuerwehr Dinslaken die Weiterqualifizierung zum Notfallsanitäter.

Die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter hat die Ausbildung zum Rettungsassistenten abgelöst, damit verbunden ist eine höhere Kompetenz und Verantwortung im Einsatzfall. Die Mitarbeiter dürfen medizinische Maßnahmen auch ohne Notarzt durchführen und sie leiten den Rettungsdiensteinsatz.

Diese neue Qualifizierung sowie weitere Entwicklungen bei der Feuerwehr hatten dazu geführt, dass die feuerwehrtechnischen Stellen im Rahmen einer bundesweiten Entwicklung neu bewertet wurden.

Die Stadtverwaltung hatte sich dieses Themas angenommen und es für die Beamten der hiesigen Feuerwehr entsprechend angepasst. In seiner letzten Sitzung 2019 hat der Rat der Stadt den damit verbundenen Veränderungen im Stellenplan bei der Feuerwehr zugestimmt. Damit wurde der Weg frei gemacht und so konnten nun 21 Einsatzkräfte ihre Beförderungsurkunden durch Bürgermeister Michael Heidinger in Empfang nehmen.

Die neuen Hauptbrandmeister werden zukünftig wechselweise auch auf der neuen Rettungswache in Voerde eingesetzt. Hierzu sucht die Stadt Dinslaken noch weitere Notfallsanitäter. Weitere Infos gibt es unter Tel. 02064/6060-126.