Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es am Freitag, 18. Dezember, gegen 13.30 Uhr in Dinslaken an der Kreuzung Weseler Straße/Hedwigstraße.

Ein 82-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr befuhr mit seinem PKW die Weseler Straße aus Richtung Voerde kommend und beabsichtigte nach rechts in die Hedwigstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem PKW eines 30-jährigen Mannes aus Dinslaken, der die Weseler Straße aus Richtung Luisenstraße kommend in Fahrtrichtung Hedwigstraße überqueren wollte.

Der 80-Jährige und seine 88-jährige Beifahrerin seien schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht worden, heißt es seitens der Polizei. Der 30-Jährige und seine beiden 25-jährigen Mitfahrer seien leicht verletzt worden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Weseler Straße zum Teil gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.