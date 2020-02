Die DLRG Dinslaken präsentiert ein Konzert mit der Big Band der Bundeswehr auf dem Neutor-Platz. Der musikalische Sommerabend mit Hits aus Swing, Rock & Pop findet am Donnerstag, 3. September, um 20 Uhr statt. Eintritt wird nicht erhoben, aber Spenden werden gesammelt.

von Harald Landgraf

Das Konzert ist eines von 20 Benefizkonzerten, die von der Big Band pro Jahr deutschlandweit gegeben werden, und für die man sich bewerben kann. Genau das tat die DLRG vor Ort. "Wir haben uns im letzten Jahr schon mal beworben, weil wir 90 Jahre alt geworden sind", erklärt Fabian Friese, Leiter der Verbandskommunikation. Da habe man aber keinen Zuschlag bekommen. Beim zweiten Mal hat es dann aber geklappt. "Nun verlängern wir unser Jubliläumsjahr quasi bis zum 3. September", so der DLRG-Rettungsschwimmer.

Auf Idee, seinen Hut überhaupt in den Ring zu werfen, kam Wolfgang Kuhn, Leiter der Ortsgruppe Dinslaken, denn der durfte die 25-köpfige Big Band schon mal in Xanten live erleben.

Big Band in Euskirchen

Inzwischen hatte aber auch Friese schon sein Hörerlebnis, denn die Bewerber waren zu einem Veranstaltertreffen in Euskirchen eingeladen, auf dem auch die komplette Truppe der Bundeswehr spielte.

Die Big Band der Bundeswehr macht am 3. September zugunsten der DLRG auf dem Neutor-Platz in Dinslaken Halt.

Foto: Big Band der Bundeswehr

Im Gegenzug machte sich das Tourmanagement der Bundeswehr jetzt auf den Weg, um sich alle Veranstaltungsorte anzuschauen - eben auch den Neutor-Platz, auf dem um die 4000 Zuschauer zu erwarten wären. Auch Vorgespräche mit Ordnungsamt und Feuerwehr fanden statt. "Nun ist alles in trockenen Tüchern", weiß Friese.

Es gebe nur Stehplätze, die gesamte Logistik und Technik kostet die DLRG nichts. Es wird nur Unterhaltungsmusik gespielt und keine Märsche. "Wir freuen uns, wenn viele Leute mit uns einen schönen Abend verbringen", so der 34-Jährige.

Um an Einnahmen zugunsten der Arbeit der DLRG zu gelangen, werden an dem Konzertabend Ehrenamtliche mit Spendendosen herumgehen und auch vom Catering könnte man noch profitieren. Da stehe aber das Konzept noch nicht.

Bandleader Timor Oliver Chadik

Das Orchester, unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik, ist besetzt mit hochkarätigen Musikern. Bekannte Solisten Susan Albers, Jemma Endersby und Marco Paulo Matias sind hochklassige Sängerinnen und Sänger. Jeder für sich hat schon in zahlreichen TV-Produktionen (z.B. Eurovision Song Contests, Wetten dass…, Deutschland sucht den Superstar) mitgewirkt und mit anderen Größen der Musik (z.B. Nelly Furtado, Max Mutzke, die Fantastischen Vier, Rea Garvey, Cassandra Steen) zusammengearbeitet.

Die Big Band präsentiert sich auf einer großen mobilen Bühne mit riesiger Videowand, die Bühnenshow wird hochmodern und multimedial aufbereitet.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr - Der Eintritt ist frei!

Die Bundeswehr-Musiker spielen eigens für einen wohltätigen Zweck. "Die Spenden, die während des Konzertes gesammelt werden, kommen der Ausstattung unserer Einsatzkräfte zu Gute. Die DLRG Dinslaken finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden und erhält für Fahrzeuge, Boote und Einsatzmittel keinerlei öffentliche Gelder", erläutert der Pressesprecher. "Unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte tragen die Kosten für Ihre Einsatzkleidung bisher komplett aus eigener Tasche. Hier möchten wir sie künftig unterstützen. Gerade junge Menschen setzen bei uns sehr viel ihrer Freizeit ein und können sich die teure Spezialkleidung kaum leisten."