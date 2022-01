Der für den 15. Januar vorgesehene Gastauftritt von Lisa Feller mit ihrem Programm "Ich komm' jetzt öfter!" in der Kathrin-Türks-Halle muss aufgrund der verschärften Hygiene Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie leider abgesagt werden.



In Zusammenarbeit mit der Künstlerin und dem Veranstalter konnte ein Ersatztermin gefunden werden am 18. März 2023 in der Kathrin-Türks-Halle.

2023 mit neuem Programm

Lisa Feller wird 2023 mit einem neuen Programm vor Ort sein. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Termine von Lisa Feller finden Interessierte unter: www.lisa-feller.de/termine.html.