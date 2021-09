Die Burghofbühne Dinslaken bietet auch in dieser Spielzeit wieder Bürgerbühnenprojekte an. Interessierte junge Theaterfans können sich aktuell sowohl für den Kinder- als auch für den Jugendclub anmelden. Beide Spielclubs beginnen im September.

Der Jugendclub trägt in dieser Spielzeit den Arbeitstitel „Dunkelziffern“ und wird sich mit dem Thema Gewalt beschäftigen. Bob Marley, The Cranberries, Suzanne Vega, Eko Fresh, Christina Aguilera sind nur einige von vielen Künstlern, die sich musikalisch mit dem Thema Gewalt auseinandergesetzt haben. Der Jugendclub startet am 8. September mit einem ersten Kennenlernen, die Treffen finden immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr statt. Die Anmeldefrist ist der 6. September.

Der Kinderclub steht in dieser Spielzeit unter der Überschrift „Dachschaden“. Was passiert eigentlich in der Schaltzentrale da oben, wenn man einen Dachschaden hat? Und wie bekommt man das Ganze wieder geradegerückt? Die Teilnehmer begeben sich auf eine Reise ins Gehirn und stellen die einzelnen Abteilungen auf den Prüfstand.

Der Kinderclub startet am 14. September mit einem ersten Kennenlernen, die Treffen finden immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr statt. Die Anmeldefrist ist der 10. September.

In diesem Jahr ist die Gruppengröße beider Clubs jeweils auf 15 Teilnehmer limitiert. Vorerfahrung ist nicht erforderlich, dank Förderung durch die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe sind die Projekte der Bürgerbühne kostenlos. Am Ende der Spielzeit werden die Ergebnisse dann in Form von Theaterstücken an der Burghofbühne präsentiert.

Die Proben beider Projekte finden anders als in der Vergangenheit im Jugendzentrum P-Dorf, Baumschulenweg 6, statt.

Anmeldung bei Theaterpädagogin Lea Maria Krell unter Tel. 02064/411052 oder per Mail an krell@burghofbuehne-dinslaken.de