Das „Projekt für Geflüchtete“ der Pfarrei Vincentius Dinslaken und hier im besonderen der Chor „good vibes only“ waren am kürzlich in Münster bei der Verleihung des Ehrenpreises des Bistums mit dabei.



Mit dem Bus machten sich das Team und die 13 Chormitglieder auf den Weg nach Münster, um den 3. Preis, dotiert mit 2.000 Euro, entgegenzunehmen. Allein die Fahrt dorthin war für den Chor schon ein ganz besonderes Erlebnis, verließen doch die meisten der Geflüchteten erstmals überhaupt Dinslaken. Als sie dann in ihren bunten, selbst geschneiderten afrikanischen Kleidern noch alle persönlich von Bischof Dr. Felix Genn mit den Worten“ Da sind ja meine Frauen aus Dinslaken“ begrüßt wurden, waren alle stolz und gerührt. Gänsehautmomente erlebten alle Anwesenden, als der Chor nach der Preisentgegennahme auf die Bühne kam und den Raum mit einer Stimmgewalt erfüllte: „Oh happy day“. Der Chor wird aus dem Fond „Demokratie leben“ und von der Stadt mit unterstützt.

Konzert

Am 3. Oktober um 13.15 Uhr kann man „good vibes only“ in der Pfarrkirche St. Vincentius Dinslaken hören.