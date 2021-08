In enger Zusammenarbeit mit Stephan Bade von der Malteser Apotheke Dinslaken und Dr. Stefano Cagliesi, des Gynaecologicum Dinslaken, startet die Neutor Galerie ihre erste, von vorerst zwei geplanten, Impfaktion.



Am Mittwoch, den 25. August, von 14 bis 18 Uhr, kann jeder Bürger, der sich impfen lassen möchte, in der Neutor Galerie die Corona-Impfung bekommen.

Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums, auf der Höhe bzw. gegenüber von Hunkemöller, wird die mobile Impfstation aufgebaut sein. Jeder der sich impfen lassen möchte, sollte ein wenig Zeit mitbringen, damit die formellen Aufgaben auch dementsprechend ausgeführt werden können.

Der zu verimpfende Wirkstoff wird von der Firma Biontech sein.