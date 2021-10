Ende September konnte zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie eine Bereitschaftsversammlung von den ehrenamtlichen Helfern des DRKs Dinslaken abgehalten werden.

Unter den Gästen befanden sich zudem die Kreisbereitschaftsleitung, die Kreisgeschäftsführung und die Bereitschaftsleitung Voerde. Die wiedergewählte Bereitschaftsleitung Dinslakens, bestehend aus Dustin Jonda und Fabio Spelleken freute sich über 16 Anwärter der vergangenen zwei Jahren, welche sich neu für das Ehrenamt verpflichteten. Zudem wurden acht Helfer für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement geehrt. Darunter Manfred Mölleken welcher für 65 Jahre Dienste für das Deutsche Rote Kreuz geehrt worden konnte. "Wir blicken gemeinsam auf 6.076 Stunden, welche unsere Helfer in den Jahren 2019 sowie 2020 in die Arbeit und den Dienst für das Deutsche Rote Kreuz investiert haben und bedanken uns bei unseren 43 Mitgliedern für ihren Einsatz", so das DRK.