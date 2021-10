Im Jubiläumsjahr zur 45-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Dinslaken und dem französischen Agen ist auch das „Rendezvous nach Ladenschluss“ beim Jubiläumsprogramm mit von der Partie. In einer Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Städte-Partnerschaftsverein Dinslaken lädt der Förderverein Kultur und die Evangelische Kirche in Dinslaken für Dienstag, 9. November, um 18.30 Uhr nach langer Coronapause wieder in die Evangelische Stadtkirche in Dinslaken ein.

Dabei ist der Tag nicht zufällig gewählt. Am Gedenktag der Reichspogromnacht liest Wolfgang Schwarzer unter dem Titel „Wanderungen“ Texte von Hans Magnus Enzenzberger. Dieser hat in seinem Band „Die große Wanderung“ 1994 Position zum Thema 'Migration und Fremdenfeindlichkeit' bezogen. Im Untertitel sagt er, der kleine Band enthalte „Dreiunddreißig Markierungen“ und eine Fußnote »Über einige Besonderheiten bei der Menschenjagd«. Enzensberger formuliert darin pointiert und scharfsinnig. Was er schreibt, putzt die Brille und schärft die Sicht auf das Thema Fremdenhass und Migration. Ein Beispiel: „Je höher die Qualifikation der Einwanderer, desto weniger Vorbehalte begegnen ihnen. [...] Wo die Konten stimmen, versiegt wie durch ein Wunder der Fremdenhass [...] Fremde sind umso fremder, je ärmer sie sind“ (S. 37). Wolfgang Schwarzer hat die Texte für den Abend zusammengestellt. Er ist Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Duisburg. Beruflich war er an der Duisburger Volkshochschule tätig. Den musikalischen Part übernimmt Gerharda Stakenborg am Akkordeon.

Eintritt frei

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich bis 7. November unter kontakt@eineweltladen-dinslaken.de. Bei der Veranstaltung gilt die 3G–Regel. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr.