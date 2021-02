Baumhummel [Bombus hypnorum] - aus der Winterruhe geschwächt erwacht -

Am Freitagmittag entdeckte ich auf der Stufe vor der Haustür eine geschwächte Hummel, die sich nicht rührte. Am Vortag hatte ich beim NABU die Empfehlung gelesen, Zuckerwasser bereitzustellen.

Baumhummel [Bombus hyponorum] sitzt nach Stunden immer noch an der selben Stelle auf der Stufe. Die Stufe liegt im Schatten und ist kalt.

Foto: © Regine Hövel 2021

Ich fand einen Mini-Teller, der einer Hummel angemessen war, habe Zucker und Wasser drauf gegeben und der Hummel sehr vorsichtig untergeschoben.

Nachdem ich der Baumhummel [Bombus hypnorum] einen Mini-Teller mit Zuckerlösung untergeschoben habe, rührt sie sich, fährt den Rüssel aus und beginnt zu trinken. Bei diesem Bild denke ich noch gar nicht an eine Zunge.

Foto: © Regine Hövel 2021

Ich freute mich, dass ich sie mit der Zuckerlösung locken konnte. Sie hat mehr als 15 Minunten davon getrunken.

Zwischendurch habe ich sie ihrer Mahlzeit überlassen.

Als ich wiederkam und sie wieder mit dem Makro ins Auge fasste, war meine Verblüffung groß: Die Hummel hatte eine Zunge aus dem Rüssel herausgeschoben, mit der sie die Flüssigkeit in den Rüssel brachte. Ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass eine Hummel eine Zunge haben könnte.

Der Zucker hat sich inzwischen aufgelöst und die Hummel [Bombus hypnorum] trinkt seit 15 Minuten. Und hier meine große Überraschung: Ihre Zunge!!

Foto: © Regine Hövel 2021

Diese Erfahrung finde ich ausgesprochen spannend.

Nach der Mahlzeit kroch die Hummel sehr langsam weiter. Sie verließ die Treppenstufe nicht, sondern suchte sich einen Winkel im Bereich der oberen Hautür. Dort blieb sie bis zum Samstagmorgen.

Die Hummel stand früh auf, denn wir sahen sie wieder auf der Stufe sitzen, als wir die Zeitung herein holten. Sie kroch immer noch sehr langsam und es war noch kälter als am Vortag. Eine Zuckerlösung nahm sie nicht wieder an.

2 Stunden später schien die Sonne und ich entschied mich, die Hummel auf einem weißen Umschlag auf die Terrasse zu tragen und in die Sonne zu setzen. Und beobachtete sie. Es dauerte keine 5 Minuten, da pumpte sie ein wenig mit ihrem Hinterleib und schoß Flüssigkeit heraus. Sie hat mir was geschi .... ;))

Die kleine Hummel hat mir was geschi .....

Vielleicht war es ihr Abschiedsgeschenk ;))) Danke fürs Reinschauen!

Vielleicht war es ihr Abschiedsgeschenk ;))) Foto: © Regine Hövel 2021

Und dann erhob sie sich Sekunden später mit kräftigem Gebrumm und flog davon.

Über Euer Intresse würde ich mich freuen!