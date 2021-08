Nachdem pandemiebedingt das Frauencafé für Geflüchtete Ende 2020 abgesagt werden musste, findet es nun jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 9 bis 11.30 Uhr im Lehrsaal des DRK-Hauses an der Heinrich-Nottebaum-Straße 24 in Dinslaken statt.

Das Gemeinschaftsprojekt des DRK Dinslaken in Kooperation mit der Stadt Dinslaken richtet sich an Frauen, die sich miteinander vernetzen und zu verschiedenen Themen austauschen wollen. „Wir freuen uns, dass das Frauencafé so gut angenommen wurde. Ein Highlight für alle war, dass uns sogar Bürgermeisterin Michaela Eislöffel besucht hat und ein offenes Ohr für die Belange der Frauen hatte“, berichtet die DRK Quartiersmanagerin Kerstin Langefeld.

Spielecke für Kinder

Die Mütter dürfen auch ihre Kinder mitbringen. „Mit den Projektgeldern haben wir extra eine Spielecke für Kinder eingerichtet, um so eine noch breitere Klientel zu erreichen. In lockerer Atmosphäre können die Frauen sich wohlfühlen, zur Ruhe kommen und den Stress des Alltags für einige Stunden vergessen. Ganz nebenbei können sie auch ihre deutschen Sprachkenntnisse vertiefen“, erläutert der Integrationsbeauftragte der Stadt Dinslaken, Senol Keser. Das Angebot ist kostenlos und wird über das Landesprogramm KOMM-AN NRW gefördert. Eine Teilnahme ist jederzeit möglich. Anmeldung per E-Mail an kerstin.langefeld@drk-dinslaken.de oder unter Tel. 02064/446817.