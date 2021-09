Nicht nur der blaue Himmel brachte Anfang September die neuen BBB-Teilnehmer der Albert-Schweitzer-Einrichtungen gGmbH Dinslaken zum Strahlen. Für sie war es der Startschluss in ihre berufliche Ausbildungszeit in der Werkstatt. Zur Begrüßung waren neben den Bildungsbegleitern auch die Abteilungsleiter Peter Balzer und Hans-Jörg Himmelberg des Berufsbildungsbereiches, Meinhard Reichelt (Geschäftsführer), Vertreter des Werkstatt-Rates und die Frauen-Beauftragte, sowie die Werkstatt-Leitung Christiane Frerigmann und Jörg Claaßen in die neuen Räumlichkeiten an die Flurstraße gekommen.

„Ihr beruflicher Weg in der Werkstatt beginnt heute und wir stehen Ihnen auf diesem Weg zur Seite. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit“, begann Peter Balzer die kleine Begrüßungsfeier. „Schön, dass sie sich für unsere Werkstatt entschieden haben. Eine aufregende und spannende Zeit steht Ihnen bevor“, war sich auch Meinhard Reichelt sicher. Der Berufsbildungsbereich (BBB) wird von allen Menschen vor Eintritt in die Werkstatt durchlaufen. „Wir bieten in unserer Werkstatt vielseitige Bildungsangebote und sind gespannt auf Sie und Ihre Wünsche“, begrüßte auch Werkstatt-Leitung Rehabilitation Christiane Frerigmann die Anwesenden.

Nach den Grundschulungen und dem Kennenlernen der Gewerke Hauswirtschaft, Tischler und Gärtner, gehen die Teilnehmer in die Orientierung. Das bedeutet: die Praktika in den verschiedenen Arbeitsbereichen stehen an. Ganz nach den Zielen und Wünschen der Menschen mit Behinderung wird ein passender Arbeitsplatz in der Werkstatt gefunden.

Für die Dokumentation der Bildungsnachweise stehen den Teilnehmern Tablets zur Verfügung. Der helle Neubau an der Flurstraße wird mit Wlan ausgestattet und in den modernen Seminarräumen kann mittels Aktive-Board geschult werden. „Gemeinsam mit Ihnen möchten wir auch die neuen Räumlichkeiten gestalten,“ kündigt Hans-Jörg Himmelberg an. Während der 27 Monate beruflichen Bildung lernen die Teilnehmer die ASE-Werkstatt kennen und qualifizieren sich nach den Bildungsrahmenplänen für einen Arbeitsbereich. In dieser Zeit steht den Teilnehmern ein Bildungsbegleiter als Vertrauensperson zur Seite. „Auch, wenn Sie ihre berufliche Zukunft auf dem ersten Arbeitsmarkt sehen, sind wir ihr Sprungbrett auf diesem Weg“, so Balzer und Himmelberg. „Eine gute gemeinsame Zeit, viel Erfolg und ein gutes Miteinander“, schlossen sie den offiziellen Teil der Begrüßung ab.