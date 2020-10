Für alle, die noch in diesem Jahr etwas für ihr Englisch tun wollen, hat die VHS genau das Passende: Ein Auffrischungskurs mit Muße und Spaß an der Sprache („Calm down and speak English anyway“) startet ab dem 26. Oktober neu in Dinslaken, an einem Wochenend-Workshop können Teilnehmende gezielt ihre Grammatikkenntnisse auffrischen („Refresh your grammar skills“, 31. Oktober/7. November) und am 12.11. stimmen Joel Handley und Klaus Barbian musikalisch und textlich auf die kommende kalte Jahreszeit ein („The warmth of friendship and the coming of winter“).

Weitere Infos und Anmeldung unter 02064 41350 oder www.vhs-dinslaken.de .