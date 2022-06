Bei herrlichstem Sommerwetter begrüßte die Trabrennbahn Dinslaken nicht nur die zahlreichen Besucher aus der Umgebung, sondern auch eine Reisegruppe aus der Gemeinde Nordwalde (Kreis Steinfurt).

Die Reisegruppe mit Bürgermeisterin Sonja Schemmann, erlebte einen spannenden Trabrennabend am Bärenkamp.

Im ersten Rennen um den Preis von Münsterland freute sich Eyk Hilgen mit „Vampire Hunter“ im Ziel. Ein knapper Sieg gegen „Fifi du Gassel“ mit Julia Holzschuh im Sulky.

Eyk Hilgen

Foto: Manuela Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Die zweite Prüfung an diesem heißen Abend gewann Goldhelm Michael Nimczyk mit „Heavy Enemy“.

Weiter ging es zum Preis von Havixbeck. Durch einen Fehler des dreijährigen Hengstes „Explosion“ war es Ralf Oppoli, der mit „El Jacky“ Markus Bock mit „Into the World“, sowie Tim Schwarma mit "El Pacco“ hinter sich ließ.

Es folgte ein Amateurfahren, indem der favorisierte Amateurchampion Thomas Maaßen mit „Okira Bo“ kurz vor dem Ziel aus dem Tritt kam und die Führung verlor. Der Weg war frei für Julia Holzschuh und „Gaja“.

Julia Holzschuh mit "Gaja"

Foto: Wolfram Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Im fünften Rennen zum Preis von Billerbeck, legte Jochen Holzschuh nach. Mit „Belladonna DM“ gelang mit der Debütantin ein Start-Ziel-Sieg.

"Belladonna DM"

Foto: Wolfram Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Weiter ging es im Preis vom Gemeindewappen DREI BUCHEN. Ein spannendes Amateurfahren, diemal mit einem Sieg für Thomas Maaßen und „Alwine“.

Kurz dahinter folgte Jörg Hafer mit „El Chipy“ und Chantal Küsters mit „Ouverture „.

Bei angenehmeren Temperaturen folgte ein weiterer Sieg von Michael Nimczyk mit „Kiss Me Bo“ im siebten Rennen.

Es folgte der Preis der Gemeinde Nordwalde. Am letzten Renntag (6. Juni 2022) gingen Danny den Dubbelden mit „Lotte Greenwood“ noch als Erste durch das Ziel. Doch an diesem Abend war es Tom Kooyman, der mit „Atlanta“ an „Lotte Greenwood“ vorbeizog und gewann.

Tom Kooyman

Foto: Manuela Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Im letzten Rennen des Abends, war es dann wieder Michael Nimczyk, der mit „WalkofFame Diamant“ den Hattrick schafft und den Preis von Everswinkel gewann.

Wieder ein toller Trabrennabend in angenehmer Atmosphäre und netten Menschen.

Wir sagen Danke für den schönen Abend!

Der nächste Renntag in Dinslaken findet am 04. Juli 2022 statt.

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms