Dringend hätten die Kobras am Freitag einen Sieg beim Spitzenreiter aus Diez – Limburg benötigt, um in den Pre-Playoffs weiter die Möglichkeit zu haben, unter die ersten vier Mannschaften zu kommen. Doch am Ende des Tages stand stattdessen eine 3:6-Niederlage zu Buche. Danach wäre es rein rechnerisch noch möglich gewesen, weiter im Rennen zu bleiben, doch vier Siege in den noch folgenden Spielen wären von Nöten gewesen.

Neuwied drehte Rückstand und schlug die Kobras 6:4

Das erste Spiel fand am Sonntag um 19 Uhr in der Schlangengrube statt. Gegner war der derzeitige Tabellenzweite, die Bären aus Neuwied. Auch diese Partie ging leider verloren. Das Team rund um Milan Vanek unterlag dem EHC 4:6. Und das obwohl Dinslaken in Führung gegangen war. Die Bären gewannen bei den Kobras nach einem 2:4-Rückstand noch mit 6:4. Während hier die Enttäuschung groß war, hieß es in Neuwied "Playoffs wir kommen."