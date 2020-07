Am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, bemerkte eine 21-jährige Frau aus Dorsten, in einem Waldstück am Robinsonplatz in Barkenberg einen Mann, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Außerdem nahm er sexuelle Handlungen an sich vor.

Die 21-Jährige rief daraufhin ihre Mutter an. Der Mann flüchtete nach dem Vorfall über die Fußgängerbrücke in Richtung Buchenhöfe.

Personenbeschreibung: männlich, ca. Mitte 35 Jahre alt, Bart, bekleidet mit einem weißen Shirt und dunkler Jogginghose, führte ein schwarzes Mountainbike mit

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen

