160 Stundenkilometer schnell – statt erlaubter 70: Damit war ein Motorradfahrer unrühmlicher Spitzenreiter des fünften Kontrolltages im Rahmen der Motorradkampagne 2021 der Polizei im Kreis Recklinghausen und Bottrop.

Gemessen und geprüft wurde am Mittwoch, 8. September, an mehreren Orten in Marl. Ergebnis: 90 Verwarnungsgelder bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit. Die meisten der zu schnellen Verkehrsteilnehmer waren übrigens in Pkw unterwegs.

Weitere geahndete Verstöße: Missachten des Überholverbots, unerlaubte Handynutzung am Steuer, technische Mängel am Fahrzeug.

Die regelmäßigen Verkehrskontrollen haben das Ziel, das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer für ein verkehrssicheres Verhalten zu schärfen und dadurch schweren Unfällen vorzubeugen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Lassen Sie sich nicht (vom Handy) ablenken. Nehmen Sie Rücksicht auf andere.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen