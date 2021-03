Die Polizei Recklinghausen hat in der vergangenen Woche flächendeckende Kontrollen zur allgemeinen Gurtpflicht in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop durchgeführt.

Ziel war das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Autofahrers für sich selbst, als auch für seine Mitfahrer - vor allem für die Kinder - zu stärken und zu fördern.

Nach wie vor erhöht sich durch einen nicht angelegten Sicherheitsgurt das Risiko bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden um ein Vielfaches. Daher ist nicht nur die Ahndung eines Verstoßes zur Erhöhung der Sensibilisierung maßgeblich, sondern auch das Hervorrufen des Verständnisses für die Gefahren, die das Nichtanliegen des Sicherheitsgurtes mit sich bringen.

Insgesamt wurden 251 Fahrer*innen erwischt, die gegen die Gurtpflicht verstoßen haben. In einem Fall war ein Kind nicht richtig gesichert. Den Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass der Sicherheitsgurt ist immer noch der Lebensretter Nr. 1 ist.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen