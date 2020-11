Die Kindertheater-Aufführung „Pünktchen und Anton“ (10. November, St. Ursula-Realschul-Aula) wurde wegen der aktuellen Coronaschutz-Verordnung von Bund und Land NRW abgesagt.Auch das Puppentheater-Spiel „Tafiti und Pinsel“ (17. November, 15 + 17 Uhr, VHS-Forum) fällt Corona zum Opfer.



Und nun die positive Nachricht – es wurden bereits Ersatztermine gefunden:Pünktchen und Anton werden am 11. Mai 2021, 16 Uhr, nach Dorsten kommen.

Tafiti und Pinsel besuchen die Kinder in unserer Stadt am 15. Juni 2021.

Diejenigen, die im offenen Kartenverkauf Tickets in der Stadtinfo erworben haben, müssen die ungültig gewordenen Karten dort zurückgeben (Recklinghäuser Straße 20) und ein Formular ausfüllen, dann wird zeitnah das Eintrittsgeld auf ihr Konto zurück überwiesen. Wann der Vorverkauf für die verschobenen Veranstaltungen startet, wird später bekannt gegeben.

Die Abbuchungen der Kinder- und Figurentheater-Abonnements werden erst nach Aufführung aller Stücke am Ende der Saison vorgenommen.

Ob das Puppentheaterstück „Der kleine Bär und die lange Winternacht“ am 8. Dezember (Dienstag) in zwei Aufführungen (15 + 17 Uhr) im VHS-Forum gezeigt wird, kann erst kurzfristig vor dem Hin-tergrund der dann aktuell geltenden Verordnungen entschieden werden.

Quelle: Stadt Dorsten