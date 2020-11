Der Kantor an St. Agatha, Dr. Hans-Jakob Gerlings, teilt jetzt mit, dass die Marktmusik am Samstag, 14. November 2020 mit Ansgar Schlei aus Wesel ausfallen muss.

Ebenso muss das Gedenkkonzert "Wie liegt die Stadt so wüst" zum 75. Jahrestag der Zerstörung Dorstens am 22. November 2020 nun zum zweiten Mal ausfallen.Bereits im März 2020 musste der Kammerchor "Cantus Dorsten" dieses Konzertprogramm absagen und auf den November verschieben.

Inwieweit dieses Programm im nächsten Jahr realisiert werden kann ist noch offen.

Die erste Ausgabe von "Wort und Musik" im Advent am 1. Adventssonntag, 29. November 2020 kann ebenfalls nicht stattfinden. "Nach jetzigem Stand planen wir aber für den 2. und 3. Adventssonntag aber jeweils um 18 Uhr ein meditatives Konzert in der Reihe "Wort und Musik" - der besinnliche Impuls bei Kerzenschein", so Gerlings.

Quelle: Dr. Hans-Jakob Gerlings